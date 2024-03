Wissing fordert streikfreies Osterfest von Gewerkschaften

Berlin: Verkehrsminister Wissing hat mit Blick auf die Osterferien von den Gewerkschaften eine Streikpause für Bahn- und Flugreisende gefordert. Im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte der FDP-Politiker wörtlich: "Ich appelliere an die Gewerkschaften, einen Osterfrieden auszurufen." Man müsse auch den Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht werden, so Wissing. Er verwies darauf, dass sich an Ostern viele Familien treffen. Diese Begegnungen könnten nicht stattfinden, wenn die Bahn nicht fahre und Flugzeuge am Boden blieben. Neben den Lokführern haben zuletzt auch das Bodenpersonal und die Flugbegleiter der Lufthansa die Arbeit niedergelegt. Aktuell streikt das Sicherheitspersonal an vielen Flughäfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2024 15:00 Uhr