Wissing fordert schnelleren Ausbau des Stromnetzes

Berlin: Bundesverkehrsminister Wissing fordert mehr Tempo beim Ausbau des Stromnetzes in Deutschland. Andernfalls könnten die Regierungspläne beim Thema E-Mobilität scheitern, hat Wissing dem BR gesagt. Der Ausbau des Stromnetzes hinke den Plänen der E-Mobilität deutlich hinterher. Die Bundesregierung will, dass bis 2030 mindestens 15 Millionen Elektroautos in Deutschland unterwegs sind.

