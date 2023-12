Wissing fordert härtere Strafen für Flughafenblockaden

Berlin: Bundesverkehrsminister Wissing will gegen Klima-Aktivisten, die Flughäfen blockieren, härter vorgehen. Solche Blockaden seien keine Bagatelldelikte, sagte Wissing der Bild am Sonntag. Darüber sei er sich mit Justizminister Buschmann einig. Eine Strafverschärfung solle, so wörtlich "schnellstmöglich" kommen. Die Lufthansa-Tochter Eurowings fordert laut Bild am Sonntag von Aktivisten der Letzten Generation bereits 740.000 Euro Schadenersatz für Blockaden in Hamburg, Düsseldorf und Berlin. In Berlin sollen sechs Beteiligte bereits eine Zahlungsaufforderung über 120.000 Euro bekommen haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.12.2023 14:00 Uhr