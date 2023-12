Wissing fordert härtere Strafen für Flughafenblockaden

Berlin: Bundesverkehrsminister Wissing will härtere Strafen für Flughafenblockaden. Angesichts entsprechender Aktionen von Aktivisten der sogenannten Letzten Generation hat Wissing eine Verschärfung des Luftsicherheitsgesetzes angekündigt. Er sei bereits mit Justizminister Buschmann im Gespräch. Flughafenblockaden überschreiten nach Wissings Worten die Grenzen des legitimen Protests bei weitem. Eurowings verlangt derweil stellvertretend für alle Lufthansa - Töchter 740.000 Euro an Schadenersatz von den Blockierern. Einigen Beschuldigten seien bereits Zahlungsaufforderungen zugestellt worden, berichtet die "Bild am Sonntag".

