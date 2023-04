Wissing fordert europäische KI-Regeln statt eines Verbots

Meldungsarchiv - 16.04.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Digitalminister Wissing fordert europäische Regeln für Anwendungen mit künstlicher Intelligenz. In der "Bild am Sonntag" hat der FDP-Politiker gesagt, man müsse KI vernünftig regulieren, bevor es zu spät ist. Wissing will sich dafür einsetzen, einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen, der sicherstellt, dass die neue Technologie nur dann eingesetzt wird, wenn sie sich an Werte wie Demokratie, Transparenz und Neutralität hält. Zugleich betont er die Chancen durch KI: Es sei atemberaubend, so Wissing, was künstliche Intelligenz inzwischen alles könne, etwa in Minuten Texte schreiben, für die Menschen Stunden brauchten. Derzeit sorgen Programme für viel Aufsehen, die Bilder auf Basis von Text-Beschreibungen erzeugen können. Es gibt die Sorge, dass künstliche Intelligenz etwa bei der Verbreitung falscher Informationen missbraucht werden kann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2023 07:00 Uhr