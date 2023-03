Wissing fordert Einlenken der Grünen for Koalitionsausschuss

Meldungsarchiv - 25.03.2023 02:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Vor dem Koalitionsausschuss am Sonntagabend hat Bundesverkehrsminister Wissing ein Einlenken der Grünen im Autobahn-Streit gefordert. Der FDP-Politiker sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" wörtlich: "Wir sollten die Autobahnen nicht verteufeln, ohne sie können wir übrigens auch keine Windräder transportieren". Die Ampelkoalition streitet seit Monaten über ein Gesetz zur Beschleunigung von Infrastrukturprojekten. Wissing kritisierte zudem die Kommunikation der Grünen. Diese führe zu einem Störgefühl in der Bevölkerung in schwierigen Zeiten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.03.2023 02:00 Uhr