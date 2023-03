Kurzmeldung ein/ausklappen Wissing erwartet baldige Lösung im Verbrenner-Streit

Brüssel: Die EU und die Bundesregierung erwarten eine baldige Einigung beim Verbrenner-Aus ab 2035. Verkehrsminister Wissing sagte der Nachrichtenagentur dpa, man habe sich eng mit der EU-Kommission beraten und einen konstruktiven Lösungsvorschlag übermittelt. Auch EU-Kommissionschefin von der Leyen und Kanzler Scholz hatten sich zuversichtlich gezeigt, dass es bald eine Lösung gibt. Es gibt Fortschritte in den Verhandlungen, sagte von der Leyen am Rande des EU-Gipfels in Brüssel. Dort geht es heute unter anderem um die wirtschaftliche Entwicklung in der EU und der Abbau der Schuldenberge in den Mitgliedsstaaten. Ziel ist es, bis Ende des Jahres wieder den europäischen Stabilitätspakt in Kraft zu setzen.

