Wissing erteilt Gesundheitstests für Autofahrer Absage

Berlin: Vor der heutigen Abstimmung im EU-Parlament hat Bundesverkehrsminister Wissing verpflichtenden Gesundheitstests für Autofahrer nochmals eine Absage erteilt. Staatlich vorgeschriebene Selbstauskünfte und ärztliche Gutachten zur Fahrtauglichkeit bedeuteten einen enormen Bürokratie-Aufwand, sagte Wissing dem "Tagesspiegel". Menschen seien durchaus in der Lage, für sich und andere Verantwortung zu übernehmen, so der FDP-Politiker. Dafür brauche es keine Formulare und Gutachten. In der Praxis, sagt Wissing, passen sich ältere Menschen ohnehin entsprechend an - und fahren beispielsweise nicht mehr nachts oder bei Regen. Die EU-Kommission will unter anderem verpflichtende Seh- und Hörtests alle 15 Jahre.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.02.2024 09:45 Uhr