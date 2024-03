Wissing bekräftigt Forderung nach Verhandlungen im Bahn-Tarifstreit

Berlin: Im Arbeitskampf bei der Bahn hat Bundesverkehrsminister Wissing die Tarifparteien erneut zur Rückkehr an den Verhandlungstisch aufgefordert. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte Wissing, er finde es bedauerlich, dass ein Eisenbahner wie der GDL-Chef Weselsky dem System Schiene so großen Schaden zufüge. Der bundesweite Lokführerstreik der GDL im Nah- und Fern-Verkehr hatte wie geplant in der Nacht begonnen. Fahrgäste müssen seit zwei Uhr wieder mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bis zum Streik-Ende heute Nacht um 2 Uhr will die Bahn ein Grundangebot aufrechterhalten - die Rede ist von 20 Prozent der regulären Kapazität im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr. Die Deutsche Bahn hatte den Streik noch mit einem Eilantrag abzuwenden versucht, war damit aber vor dem Frankfurter Arbeitsgericht zunächst gescheitert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2024 09:00 Uhr