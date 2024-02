Wissenschaftsminister Blume will Gendern an Hochschulen unterbinden

München: Nach dem Willen von Wissenschaftsminister Blume sollen Studierende an Hochschulen künftig nicht mehr Gendern. Er sagte der "Augsburger Allgemeinen", sprachliche Künstlichkeiten wie Sternchen, das Binnen-I oder spracherzieherische Tendenzen seien zu unterlassen. Laut Blume gibt es immer wieder Beschwerden, dass Studierende, die nicht gendern schlechtere Noten bekämen. Er kündigte an, dem nachzugehen. An einer bayerischen Hochschule dürfe nicht gefordert werden, dass sich jemand von der amtlichen deutschen Rechtschreibung absetzen muss, so Blume.

