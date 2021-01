Wissenschaftliche Berater plädieren für härteren Lockdown

Nachrichtenarchiv - 19.01.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor dem heutigen Corona-Gipfel von Bund und Ländern scheinen Lockerungen ab Februar bereits vom Tisch. Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten berieten am Abend in einer Schaltkonferenz mit Virologen und anderen Experten. Diese sprachen sich nach ARD-Informationen klar dafür aus, den Lockdown über Januar hinaus zu verlängern und zu verschärfen. Sorge bereiten demnach besonders die neuen Varianten des Virus, die ansteckender sein sollen. Im Gespräch ist deshalb, dass in Bussen, Bahnen und beim Einkaufen FFP2-Masken zur Pflicht werden sollen. In Bayern ist dies seit gestern bereits der Fall. Umstritten ist aber eine bundesweite nächtliche Ausgangssperre - und wie Unternehmen dazu gebracht werden, mehr Home Office zu ermöglichen. Für Bayern sind laut Ministerpräsident Söder vorerst keine weiteren Verschärfungen geplant.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.01.2021 01:00 Uhr