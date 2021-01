Wissenschaftlerin kritisiert Bundesregierung wegen Impfstoff-Mangels

Nachrichtenarchiv - 02.01.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Kritik an der Bundesregierung wegen der Beschaffung des Impfstoffs gegen das Coronavirus wird lauter. Die Neurologin Zipp, ein Mitglied der Akademie der Wissenschaften Leopoldina, spricht in der Zeitung "Die Welt" von grobem Versagen der Verantwortlichen. Man hätte im Sommer mehr auf Risiko bestellen müssen. Man sehe am Beispiel Israels und anderer Länder, dass es möglich ist, schneller zu impfen. Offenbar zähle nicht mehr jeder Tag, an dem Menschenleben gerettet werden könnten. Die Grünen-Politikerin Schulz-Asche erklärte, besser wäre aus heutiger Sicht gewesen, mehr und verschiedene Impfstoffe zu bestellen. Allerdings verwies sie darauf, dass sich auch der Biontech-Wirkstoff im Sommer noch in der Testphase befunden habe. Bundesweit wurden bis gestern Mittag nach Angaben des Robert Koch-Instituts mindestens 165.000 Menschen mit dem Biontech-Impfstoff geimpft - zum Vergleich: In Israel sind es mehr als eine Million.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2021 07:00 Uhr