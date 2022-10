Wissenschaftlerin Kemfert plädiert für Abschaffung der 10H-Regel

Nachrichtenarchiv - 15.10.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Energieökonomin Kemfert hat sich angesichts der aktuellen Energiekrise dafür ausgesprochen, die 10H-Regel für Windkraftanlagen abzuschaffen. So könnte man den Ausbau der Windenergie in Bayern wieder in Gang bringen, sagte sie im Interview der Woche auf BR24. Für die Zukunft sei ein Mix aus erneuerbaren Energien sinnvoll, sagte Kemfert weiter. Deutschland hätte schon deutlich früher und gezielter darauf setzen müssen, so die Expertin. Wörtlich sagte sie: "Wir zahlen jetzt den Preis der verschleppten Energiewende." Kemfert leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Gestern war sie für ihre Verdienste für den Klimaschutz und eine nachhaltige Wirtschaft mit dem bayerischen Naturschutzpreis des Bund Naturschutzes ausgezeichnet worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2022 13:00 Uhr