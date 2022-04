Wissenschaftler will auf Verschmutzung der Donau aufmerksam machen

Nachrichtenarchiv - 22.04.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ulm: Der Chemie-Professor Andreas Fath will mit einer außergewöhnlichen Aktion auf die Verschmutzung der Donau aufmerksam machen. In einer halben Stunde wird der Wissenschaftler der Hochschule Furtwangen in Ulm in den Fluss steigen und von dort bis zur Mündung im Schwarzen Meer schwimmen. Entlang der 2.700 Kilometer langen Strecke will er nach eigenen Angaben täglich Wasserproben nehmen und damit feststellen, wie unterschiedlich verschmutzt die Donau in den verschiedenen Staaten ist. Fath trägt einen Neopren-Anzug und wird von einem wissenschaftlichen Team begleitet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2022 15:00 Uhr