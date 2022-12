Wissenschaftler und Unionspolitiker kritisieren Islam-Konferenz

Nachrichtenarchiv - 07.12.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kurz vor Beginn der Deutschen Islam-Konferenz haben Wissenschaftler und führende Unions-Politiker deren Ausrichtung kritisiert. In einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" heißt es, die Konferenz klammere die Gefahr durch politischen Islamismus aus. Zu den Verfassern gehören Unionsfraktionsvize Spahn und die Islamforscherin Gülden Hennemann. Sie stören sich auch an der Zusammensetzung des Formats. So sitze der Zentralrat der Muslime mit am Tisch, in dem auch radikale Gruppen organisiert seien. Liberale Muslime müsse man dagegen - Zitat - "mit der Lupe suchen". Die Islam-Konferenz findet zur Stunde in Berlin statt. Themen sind die Bekämpfung von Muslimfeindlichkeit und die Imam-Ausbildung, die bisher vor allem aus dem Ausland finanziert wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2022 12:00 Uhr