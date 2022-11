Wissenschaftler halten Klimakonferenzen für gescheitert

Nachrichtenarchiv - 21.11.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiel: Wissenschaftler bewerten die Ergebnisse der Klimakonferenz in Ägypten als enttäuschend. Der Kieler Klima-Experte Mojib Latif hält diese Art von Klimaverhandlungen für überholt. Dort sei Einstimmigkeit gefordert, so Latif im Deutschlandfunk, und damit komme man nicht voran. Er plädierte dafür, dass sich zum Beispiel die G20-Gruppe der Industrie- und Schwellenstaaten eigene Ziele setzt. Nach seiner Einschätzung wird sich die Erde eher um 2,5 bis 3 Grad erwärmen - nicht, wie angestrebt, um maximal 1,5 Grad. Direktor Ottmar Edenhofer vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung wirbt dafür, den Blick auf die Zeit zwischen den Konferenzen zu richten. Man könne nicht immer darauf warten, dass die nächste Konferenz den großen Durchbruch bringt, so Edenhofer im ZDF.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2022 08:00 Uhr