Wissenschaftler fordern mehr Engagement gegen Klimawandel

Meldungsarchiv - 20.03.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Interlaken: Führende Wissenschaftler fordern mehr Engagement im Kampf gegen den Klimawandel. Das geht aus dem aktuellen Bericht hervor, den der Weltklimarat am frühen Nachmittag in der Schweiz vorgestellt hat. Darin heißt es unter anderem, es seien zwar Maßnahmen getroffen worden, aber nicht genug, um den Klimawandel aufzuhalten. Für Klimagerechtigkeit müssten deutlich mehr Anstrengungen unternommen werden. Dieser Synthesebericht bündelt die Kernaussagen, die Tausende Wissenschaftler in den vergangenen Jahren präsentiert haben, und gilt als Grundlage für kommende Klimaverhandlungen. Auch Weltklimarats-Mitglied Hans-Otto Pörtner hatte im Morgenmagazin von ARD und ZDF betont, dass eine Begrenzung der Erderwärmung im Vordergrund stehen müsse. Durch Verzögerungen sei das Risiko gestiegen, dass man das sogenannte 1,5- Grad-Ziel reißen wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2023 14:00 Uhr