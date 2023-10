Wissenschaftler fordern Anerkennung von Klimakrise als Gesundheitsnotstand

Genf: Mehr als 200 wissenschaftliche Fachjournale haben gleichzeitig einen Appell an die Weltgesundheitsorganisation veröffentlicht. Sie forderten, die Klima- und Naturkrise zum Gesundheitsnotstand zu erklären. Die Wissenschaftler begründeten das unter anderem mit den medizinischen Folgen, die durch steigende Temperaturen, Umweltverschmutzung und dem Rückgang der Artenvielfalt ausgelöst werden. An der Aktion sind unter anderem "The Lancet" und "The British Medical Journal" beteiligt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.10.2023 02:00 Uhr