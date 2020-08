Wisconsin verhängt Notstand

Nachrichtenarchiv - 26.08.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kenosha: Im US-Bundestaat Wisconsin ist nach Protesten wegen Polizeigewalt gegen einen Schwarzen der Notstand ausgerufen worden. Gouverneur Tony Evers kündigte außerdem an, das Personal der Nationalgarde zu erhöhen. Ein Handyvideo vom Wochenende zeigt, wie Jacob Blake bei einem Polizeieinsatz in den Rücken geschossen wird, als dieser sich in sein Auto beugt. Der Familienvater hat schwer verletzt überlebt. In der Stadt Kenosha kam es daraufhin zu Ausschreitungen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.08.2020 02:00 Uhr