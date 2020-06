Wirtschaftswissenschaftler Sen erhält Friedenspreis des Deutschen Buchhandels

Nachrichtenarchiv - 17.06.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt: Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geht dieses Jahr an den indischen Wirtschaftswissenschaftler und Philosophen Amartya Sen. Der Stiftungsrat schreibt in seiner Begründung, Sen sei seit Jahrzehnten ein Vordenker in Fragen der globalen Gerechtigkeit. Seine Arbeiten trügen zur Bekämpfung sozialer Ungleichheit bei und seien heute so relevant wie nie zuvor. Der gebürtige Inder, der in den USA lebt, hatte 1998 den Nobelpreis für Wirtschaft erhalten. Der Friedenspreis ist mit 25.000 Euro dotiert.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.06.2020 10:45 Uhr