Wirtschaftsweiser Werding beurteilt die geplante Aktienrente skeptisch

Berlin: Bundesarbeitsminister Heil und Finanzminister Lindner stellen in diesen Minuten die angekündigte Rentenreform vor. Neu ist vor allem ein sogenannter Generationsfonds. Die Regierung will Geld am Aktienmarkt anlegen und mit den Erträgen die Rentenversicherung stärken. In den kommenden Jahren soll ein Kapitalstock von mindestens 200 Milliarden Euro aufgebaut werden. Pro Jahr sollen davon im Schnitt zehn Milliarden Euro als Zuschuss in die Rentenversicherung fließen. Martin Werding, einer der sogenannten fünf Wirtschaftsweisen, beurteilte die Pläne skeptisch. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF hat er gesagt, zehn Milliarden, das klinge viel, reiche aber in unserem System gerade einmal für die Renten einer Woche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2024 11:00 Uhr