Wirtschaftsweisen sehen Deutschland in diesem Jahr in einer Rezession

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat von den fünf Wirtschaftsweisen das Jahresgutachten 2023/24 zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung entgegengenommen. Zu der aktuellen, gedämpften Konjunkturprognose sagte der SPD-Politiker, die Wachstumsschwäche müsse überwunden werden. Elementar hierfür sei es, dass auch Frauen stärker in den Arbeitsmarkt eingebunden werden. Auch die Planungs- und Genehmigungsverfahren müssten beschleunigt werden. Die Probleme, so Scholz, müssten jetzt angepackt werden. Die Vorsitzende des Sachverständigenrats, Schnitzer, betonte, das Wachstum werde unter anderem durch den demographischen Wandel gefährdet. In seinem Jahresgutachten prognostizieren die Sachverständigen für das laufende Jahr einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent, im kommenden Jahr wächst die Wirtschaft wieder um 0,7 Prozent.

