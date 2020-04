Wirtschaftsweisen erwarten stärkeres Schrumpfen des BIP

Nachrichtenarchiv - 22.04.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Wirtschaftsweisen haben ihre Konjunkturprognose stark nach unten korrigiert. Der Vorsitzende des Sachverständigenrates, Feld, sagte, er rechne inzwischen mit einem Rückgang von 5,5 Prozent. Selbst das sei noch optimistisch, so Feld in einem Interview mit der Zeitung "Die Zeit". Im März erwarteten sie für Deutschland noch ein Minus von 2,8 Prozent bei der Wirtschaftsleistung. Allerdings seien sie damals von einem fünfwöchigen Stillstand bei der Wirtschaft ausgegangen und davon, dass sie in einem Zeitraum von drei Wochen wieder hochgefahren werde. Diese Einschätzung lasse sich nicht halten, so Feld.

