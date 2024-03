Wirtschaftsweise wollen Wachstumsprognose nach unten korrigieren

Berlin: Die sogenannten Wirtschaftsweisen schauen skeptisch auf die weitere Entwicklung in diesem Jahr. Veronika Grimm, Mitglied des Sachverständigenrats, kündigte an, die Wachstumsprognose nach unten zu korrigieren. Den Funke-Zeitungen sagte sie, die vorhergesagten 0,7 Prozent Wachstum für das laufende Jahr ließen sich vermutlich nicht halten. Als Gründe nannte sie die Stagnation in der Wirtschaft, die ungünstige Demografie sowie den zunehmenden Rechtsextremismus. Dieser schrecke Fachkräfte aus dem Ausland ab. Grimm forderte ein attraktives Umfeld für innovative Unternehmen. Dazu braucht es nach ihren Worten auch weniger Bürokratie und niedrigere Steuern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2024 08:00 Uhr