Wirtschaftsweise warnt vor Homeschooling

RKI meldet 21.866 neue Corona-Fälle

Berlin: Der Teil-Lockdown in Deutschland zeigt noch nicht den erwünschten Effekt: Die Zahl der bestätigten Neu-Infektionen ist weiter gestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldet heute früh 21.866 neue Fälle - 3.400 mehr als gestern und auch im Vergleich zur Vorwoche ist die Zahl höher. Bundesgesundheitsminister Spahn sorgt sich vor allem wegen der Covid 19-Patienten auf den Intensivstationen. Der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat er vorgerechnet, dass es bis Monatsende doppelt so viele werden könnten wie bisher: mehr als 6.000, und zwar dann, wenn die Infektionszahlen weiter so hoch bleiben wie jetzt. Spahn warnte, dass man dann an einen Punkt komme, an dem das Gesundheitssystem überfordert sei. Bayern rüstet sich bereits für einen zukünftigen Impfstoff: Der Präsident des Bayerischen Landkreistages, Bernreiter, sagte im BR-Fernsehen, dass in jedem Landkreis ein Impfzentrum aufgebaut wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2020 08:00 Uhr