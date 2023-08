Wirtschaftsweise spricht sich für Reform der Netzentgelte aus

Berlin: Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer unterstützt den Vorschlag von Bundesnetzagentur-Chef Müller, in Deutschland unterschiedliche Strompreiszonen einzuführen. In der "Neuen Osnabrücker Zeitung" nannte sie es sinnvoll, Regionen mit viel Windkraft mit niedrigeren Netzentgelten zu belohnen. Für andere Regionen würde das den Anreiz erhöhen, den Ausbau der Stromtrassen zu beschleunigen. Es sei nicht einzusehen, warum die Verbraucher im Norden höhere Netzentgelte zahlten, um den Ausbau der Infrastruktur zu finanzieren. - Den diskutierten Industriestrompreis für Unternehmen hält die Wirtschaftsweise dagegen nicht für den richtigen Weg, um die hohen Energiekosten in Deutschland abzufedern. Sie geht davon aus, dass die Preisdifferenz zu anderen Ländern bleibt, auch nach dem Ausbau der erneuerbaren Energie. Mit Subventionen laufe man Gefahr, den Strukturwandel aufzuhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2023 12:00 Uhr