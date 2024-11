Wirtschaftsweise senken Prognose für 2025 - kein Aufschwung in Sicht

Berlin: Deutschlands Wirtschaftsexperten haben ihre Erwartungen für 2025 noch einmal nach unten korrigiert. Die sogenannten "Wirtschaftsweisen" erwarten jetzt ein Wirtschaftswachstum von lediglich 0,4 Prozent. Die Volkswirtschaft befinde sich weiterhin in der Stagnation. Im Mai hatte der fünfköpfige Sachverständigenrat noch ein Wachstum von 0,9 Prozent erwartet. Das Gremium empfiehlt nun hohe staatliche Investitionen in Verteidigung, Bildung und Verkehr. Das dafür nötige Geld könne etwa von einer PKW-Maut kommen. Die Bundesregierung gibt sich dagegen für das kommende Jahr deutlich optimistischer. Dabei setzt sie auf eine geplante Wachstumsinitiative mit Steuererleichterungen, Arbeitsanreizen und Strompreis-Vergünstigungen. Ob dies zumindest in Teilen noch bis Jahresende umgesetzt wird, ist nach dem Scheitern der Ampel aber völlig offen.

