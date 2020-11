Wirtschaftsweise sehen Corona-Krise noch nicht bewältigt

Nachrichtenarchiv - 11.11.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach Ansicht der sogenannten Wirtschaftsweisen ist die Corona-Krise noch lange nicht bewältigt. Wie es im Jahresgutachten des Sachverständigenrates heißt, fällt heuer der Konjunktureinbruch mit voraussichtlich 5,1 Prozent nicht so stark aus wie im Frühsommer noch befürchtet. Durch die stark steigenden Infektionszahlen bleibe die Lage aber fragil, so der Chef der Wirtschaftsweisen, Feld. In ihre Prognose haben die Experten den Teil-Lockdown in diesem Monat schon einbezogen. Für kommendes Jahr erwarten sie ein Plus von 3,7 Prozent. Das Konjunkturpaket der Bundesregierung dürfte zur Erholung beitragen, sei aber nicht in allen Teilen zielgenau, hieß es weiter. Die Wirtschaftsweisen mahnen darüber hinaus an, Deutschland besser für die Zukunft zu rüsten - etwa durch Investitionen in Digitalisierung, Gesundheits- und Bildungswesen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2020 20:00 Uhr