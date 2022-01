Wirtschaftsweise rechnet nicht mit weiter steigenden Preisen

Im Amateurfußball ist massenhaft Schwarzgeld im Umlauf

Frankfurt am Main: Im deutschen Amateurfußball sind nach Recherchen der ARD große Summen an Schwarzgeld im Umlauf. Pro Saison fließen demnach rund 500 Millionen Euro an Barzahlungen, bei denen weder Steuern noch Sozialabgaben abgeführt werden. Das hat eine Online-Umfrage zur Bezahlkultur unter mehr als 10.000 Spielern und Spielerinnen ergeben. Viel Geld werde in Briefumschlägen verteilt, heißt es. Nach der Spielordnung des Deutschen Fußballbundes dürfen Amateurfußballer nicht mehr als 250 Euro pro Monat an Auslagenerstattung und Aufwandsentschädigung bekommen. Andernfalls muss ein Vertrag geschlossen werden, was den ARD-Recherchen zufolge aber selten vorkommt. In der vergangenen Saison gab es für die mehr als 700.000 Amateurspieler offenbar gerade mal 8.500 Verträge.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2022 07:00 Uhr