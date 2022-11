Wirtschaftsweise rechnen im nächsten Jahr mit Abschwung von

Nachrichtenarchiv - 09.11.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die sogenannten Wirtschaftsweisen gehen davon aus, dass Deutschland im kommenden Jahr eine Rezession bevorsteht. Wie es in dem Jahresgutachten des Expertengremiums heißt, muss 2023 mit einem Abschwung um 0,2 Prozent gerechnet werden. Die Inflation werde bei 7,4 Prozent liegen. Das liege vor allem an den stark gestiegenen Energiepreisen. Nach Auffassung der Wirtschaftsweisen wird damit die Kaufkraft geschwächt und weniger konsumiert. Deutsche Industrieprodukte würden auch international weniger nachgefragt. Die Experten schlagen der Bundesregierung vor, künftig vor allem diejenigen zu entlasten, die dies dringend benötigten. So könne entweder der Spitzensteuersatz befristet angehoben oder vorübergehend von Besserverdienern ein Energie-Solidaritätszuschlag verlangt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2022 16:00 Uhr