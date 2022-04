Wirtschaftsweise rät von Rubel-Zahlungen für russisches Gas ab

Nachrichtenarchiv - 28.04.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm fordert die Bundesregierung und die EU nach dem Gaslieferstopp für Polen und Bulgarien auf, Forderungen Russlands nach einer Bezahlung der Gaslieferungen in Rubel weiterhin nicht nachzugeben. Der Rheinischen Post sagte Grimm, Russland teste mit dem Lieferstopp wieder einmal den Zusammenhalt in der EU. Wörtlich sagte sie, "wir müssen bereit sein, derartige Drohszenarien auszuhalten". Wichtig sei nun, dass der Zusammenhalt nicht aufbreche und die EU zusammenstehe. Grimm ist Regierungsberaterin und Ökonomin und gehört dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.04.2022 03:00 Uhr