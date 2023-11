Wirtschaftsweise mahnen nach Karlsruher Urteil neue Klimapolitik an

Berlin: Nach dem gestrigen Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts fordern Wirtschaftsexperten eine Neuausrichtung der Klimapolitik. Die Wirtschaftsweise Grimm sagte dem "Spiegel", die Ampel sollte das Urteil als Chance begreifen, ihren Ansatz grundsätzlich neu zu justieren. So habe man bisher auf Vorgaben und Verbote gesetzt und die Härten dann mit Programmen weggefördert. Das sei weder sinnvoll noch finanzierbar. Vielmehr müssten der CO2-Preis angehoben und ein Klimageld an die Bürger ausgezahlt werden. FDP-Vize Kubicki sagte in der ARD-Talksendung «maischberger», das Urteil sei ein GAU für die Regierung. Linken-Chef Schirdewan rechnet nun mit einem vorzeitigen Ende der Ampel-Koalition. Der "Augsburger Allgemeinen" sagte er, die Grünen könnten kaum noch Vorhaben umsetzen - das sei eine Zerreißprobe. Der Haushaltsausschuss des Bundestags soll heute Vormittag letzte Änderungen am Etatplan für kommendes Jahr vornehmen.

