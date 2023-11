Wirtschaftsweise Kemfert warnt vor Kürzungen beim Klimaschutz

Berlin: Nach dem Karlsruher Haushaltsurteil hat die Wirtschaftsweise Kemfert vor Kürzungen beim Klimaschutz gewarnt. Im Interview mit dem BR sagte die Ökonomin, es dürfe auf keinen Fall an der Ausgabenschraube gedreht werden, denn Deutschland müsse wettbewerbsfähig bleiben. Kemfert schlug vor, notfalls den Klimanotstand auszurufen, um verfassungskonform weitere Kredite aufnehmen zu können. Zudem regte sie an, die Stromsteuer für bestimmte Betriebe auf den Prüfstand zu stellen. Das Bundesverfassungsgericht hatte der Regierung vor zwei Tagen untersagt, 60 Milliarden Euro an nicht verbrauchten Corona-Krediten für den Klimaschutz zu nutzen. Die Union erwägt jetzt, auch das Sondervermögen zur Finanzierung der Energiepreisbremse prüfen zu lassen. Für diese Deckelung wurden 200 Milliarden Euro an Krediten auf Vorrat aufgenommen. Am Abend hat der Bundestag beschlossen, die Preisdeckel für Strom und Gas bis Ende März zu verlängern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2023 09:00 Uhr