Wirtschaftsweise Grimm will Rentenanstieg an Inflation koppeln

Berlin: In Deutschland wird weiter über eine Reform der gesetzlichen Rente diskutiert. Die Wirtschaftsweise Grimm hat die Bundesregierung nun aufgefordert, das System zu sichern. Union und SPD hätten sich in ihren Koalitionsvertrag zum Teil um Lösungen herumgedrückt, sagte sie im Deutschlandfunk. Laut Grimm sollte das Renteneintrittsalter an die längere Lebenserwartung angepasst werden. So würde das Verhältnis von Rentenbeziehern und Erwerbstätigen ausgewogener. Die Ökonomin sprach sich außerdem dafür aus, die Höhe der Bestandsrenten künftig an das Preisniveau anzupassen und nicht mehr an die Lohnentwicklung. Union und SPD hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag auf eine Reform des Rentensystems verständigt. Es soll aber erst eine Kommission gebildet werden, die dann inhaltlich Vorschläge macht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2025 12:00 Uhr