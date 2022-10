Wirtschaftsweise Grimm kritisiert Zeitdruck für die Gaspreiskommission

Laut RKI deutet sich ein Anstieg schwerer Atemwegs-Erkrankungen an

Berlin: Im Zuge der beginnenden Corona-Herbstwelle deutet sich laut Robert-Koch-Institut ein Anstieg schwer verlaufender Atemwegs-Infektionen an. In seinem aktuellen Wochenbericht listet das RKI 1.310 Intensivpatienten im Zusammenhang mit Covid 19 auf - nach rund 860 in der Woche davor. Allerdings verweisen die Experten auch darauf, dass die Interpretation der Daten zur Krankheitsschwere schwierig sei, weil Fälle mit aufgeführt würden, die aufgrund einer anderen Erkrankung ins Krankenhaus gekommen sind. Die bundesweite Corona-Inzidenz liegt heute früh bei fast 580. Bayern hat mit einer Inzidenz von 818 den zweithöchsten Wert in Deutschland, in München liegt die Inzidenz vier Tage nach dem Ende des Oktoberfests bei knapp über tausend und in mehreren angrenzenden Landkreisen teils deutlich darüber.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2022 08:00 Uhr