Wirtschaftsweise Grimm kritisiert Heizungsgesetz

Berlin: Die Wirtschaftsweise Grimm hat den Kompromiss der Ampel-Koalition zum Heizungsgesetz kritisiert. Grimm sagte im Deutschlandfunk, man habe einen sehr ambitionierten Wurf machen wollen. Das sei es nicht geworden. Wahrscheinlich würden mit dem Gesetz die Klimaschutzziele im Wärmesektor nicht erreicht, auch sei es sehr kompliziert. Grimm erklärte, das sei ein Ergebnis, das man sich nicht gewünscht habe. Auch blieben bei der finanziellen Unterstüzung Unsicherheiten. Grimm befürchtet, das Versprechen, alle Menschen so zu entlasten, dass es nicht mehr so wehtue, werde man nicht lange einhalten können. Dem Bundestag liegt seit gestern der überarbeitete Entwurf des Heizungsgesetzes vor, das noch in der kommenden Woche beschlossen werden soll.

