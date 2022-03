Wirtschaftsweise Grimm hält nichts von Mehrwertsteuersenkung für Treibstoffe

Russland und Ukraine wollen im Gespräch bleiben

Kiew: Die dritte Gesprächsrunde zwischen Delegationen aus Russland und der Ukraine haben erneut kaum greifbare Ergebnisse gebracht. Der russische Verhandlungsführer Medinski kündigte nach dem Ende der dreistündigen Gespräche für morgen einen neuen Anlauf an, Menschen über sogenannte humanitäre Korridore in Sicherheit zu bringen. Entsprechende Versuche in Mariupol waren am Wochenende gescheitert. Beide Seiten werfen einander vor, gegen die vereinbarte Feuerpause verstoßen zu haben. In Kürze soll es weitere Gespräche der Delegationen geben. Außerdem treffen sich in dieser Woche auch erstmals seit Kriegsbeginn hochrangige Vertreter der russischen und ukrainischen Regierung. Nach Angaben der Türkei werden die Außenminister der Ukraine und Russlands am Donnerstag zu Gesprächen in Antalya erwartet.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.03.2022 21:45 Uhr