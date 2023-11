Wirtschaftsweise Grimm fordert nach Urteil zu Schuldenbremse Neujustierung der Klimapolitik

Berlin: Mit Blick auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds hat die Wirtschaftsweise Grimm ein Umdenken der Ampel-Koalition in der Klimapolitik gefordert. Der nun entstandene Einsparbedarf im Haushalt des Bundes sei groß, sagte sie dem "Spiegel". Nun bestehe die Gefahr, dass in den falschen Bereichen gestrichen werde. Stattdessen solle die Ampel mehr Aufmerksamkeit darauf richten, die Folgen der Transformation zur Klimaneutralität für die Bürger abzufedern, so Grimm.

