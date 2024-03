Wirtschaftsweise Grimm fordert massive Investitionen in Bildung

Berlin: Die Wirtschaftsweise Grimm hat angesichts des demografischen Wandels vor einem deutlichen Rückgang des Wirtschaftswachstums in diesem Jahrzehnt gewarnt. Im SWR forderte sie mehr Investitionen vom Staat, vor allem in die Bildung. Grimm kritisierte das Ausbildungssystem in Deutschland als sozial unausgewogen. Es delegiere zu viel an die Eltern, etwa bei der Betreuung bei den Hausaufgaben. Darüberhinaus forderte Grimm die gezielte Anwerbung von Fachkräften. Ansonsten werde die deutsche Wirtschaft in diesem Jahrzehnt spürbar weniger wachsen als im vergangenen Jahrzehnt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.03.2024 09:15 Uhr