Wirtschaftsweise Grimm dringt auf mehr Anreize zum Energiesparen

Berlin: In der Debatte über die Energiekrise hält die Wirtschaftsweise Grimm stärkere Sparanreize für Mieter für notwendig. So sollten die Abschläge für die Heizkosten zeitnah an das stark gestiegene Preisniveau angepasst werden, um das Signal zum Gassparen jetzt schon zu geben. Im Gegenzug bräuchten einkommensschwache Haushalte mehr Entlastungen. Aus der Union kommt unterdessen erneut der Vorschlag, Kernkraftwerke vorerst weiterzubetreiben. CDU-Politiker Spahn sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es wäre fatal, mitten in der Energiekrise sechs Prozent der deutschen Stromproduktion vom Netz zu nehmen. Derweil nähert sich die Befüllung der Gasspeicher in Deutschland dem vorläufigen Etappenziel von 75 Prozent an. Dieses soll bis zum ersten September erreicht werden, um die Herbst- und Winterziele realistisch zu schaffen. Ab Oktober müssen die Speicher danach zu 85 und am 1. November zu 95 Prozent voll sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.08.2022 10:15 Uhr