Wirtschaftsweise Grimm bezeichnet Rekord-Neuverschuldung als richtig

München: Die Wirtschaftswissenschaftlerin Grimm hält die aktuelle Schuldenaufnahme des Bundes in der Corona-Krise für vertretbar. Im BR-Interview sagte sie, wichtig sei es jetzt, die Unternehmen mit ihren Arbeitsplätzen über die Runden zu bekommen. Dabei sei es rational richtig, Schulden zu machen. Notwendig sei es aber auch, in Zukunftsprojekte wie Digitalisierung und Umweltschutz zu investieren. Deutschland könne sich die Aufnahme von Krediten leisten. Vor der Krise sei der Schuldenstand gering gewesen und in Zukunft könne die Wirtschaft wieder stark wachen, so Grimm, die an der Universität Erlangen-Nürnberg lehrt und als eine der sogenannten Wirtschaftsweisen die Bundesregierung berät. Heute Mittag stimmt der Bundestag über den Haushalt 2021 ab. Dieser sieht eine Rekord-Neuverschuldung von fast 180 Milliarden Euro vor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2020 08:00 Uhr