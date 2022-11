Wirtschaftsweise gehen von Rückgang der Konjunktur 2023 aus

"Ocean Viking" mit Flüchtlingen an Bord nimmt Kurs auf Korsika

Ajaccio: Das Rettungsschiff "Ocean Viking" mit 234 Flüchtlingen an Bord hat auf seiner Fahrt durchs Mittelmeer Kurs auf die Insel Korsika genommen. Ein Sprecher der Hilfsorganisation SOS Méditeranée sagte, er hoffe auf eine Erlaubnis zum Anlegen; die französischen Behörden hätten noch nicht zugestimmt. Am Vormittag hatte ein französischer Regierungssprecher im Sender France Info erklärt, Italien müsse die Menschen an Bord des Schiffes aufnehmen, da es sich in italienischen Territorialgewässern befinde. Er forderte Itailen außerdem auf, seine europäischen Verpflichtungen zu respektieren, da das Land auch Geld von der EU bekomme. Gestern Abend hatten die italienischen Behörden drei anderen Schiffen die Einfahrt in Häfen genehmigt; die Migranten an Bord durften an Land gehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2022 14:00 Uhr