Wirtschaftsweise fordert Prämien für sparsame Gas-Verbraucher

Nachrichtenarchiv - 18.06.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm fordert mit Blick auf die gedrosselten Gaslieferungen die Einführung von Prämien für Verbraucher, die sparsam mit Gas umgehen. Das könnte man durch den Vergleich der Gasrechnungen relativ einfach überprüfen, und die Leute würden sich jetzt schon auf den Winter vorbereiten, so die Ökonomin in der "Rheinischen Post". Das Potenzial sei groß, man müsse aber frühzeitig kommunizieren, dass es sich lohne. Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Siegfried Russwurm, fordert, wegen der Gasknappheit übergangsweise wieder mehr Strom aus Kohle zu erzeugen. Der Import von Strom aus Nachbarländern habe seine Grenzen, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Bundesnetzagentur hat gestern erstmals von einer angespannten Lage der Gasversorgung in Deutschland gesprochen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2022 11:00 Uhr