Wirtschaftsweise befürwortet unterschiedliche Strompreiszonen

Berlin: Die Wirtschaftsweise Schnitzer unterstützt den Vorschlag, in Deutschland unterschiedliche Strompreis-Zonen einzuführen. Ihrer Ansicht nach werden Verbraucher im Norden bisher benachteiligt, weil sie höhere Netzentgelte zahlen, um den Ausbau der Infrastruktur zu finanzieren. Es sei daher "sehr überlegenswert", die Preise in Regionen mit viel Windkraft zu senken. Dies würde nach Ansicht der Münchner Wirtschaftsforscherin auch einen Anreiz für andere Regionen schaffen, den Ausbau der Stromtrassen zu beschleunigen. Einen entsprechenden Vorschlag der Bundesnetzagentur hatte Bayerns Ministerpräsident Söder am vergangenen Wochenende zurückgewiesen. Wer unterschiedliche Preiszonen befürworte, lege die Axt an den Industriestandort Deutschland, so Söder in einem Interview.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.08.2023 13:45 Uhr