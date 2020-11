Wirtschaftswachstum soll Schuldenberg abbauen

Nachrichtenarchiv - 29.11.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Um die in der Corona-Krise gemachten Schulden zurückzuzahlen, wollen SPD und CSU keine Steuern erhöhen. SPD-Chef und Finanzminister Scholze sagte am Abend im ZDF, er sei zuversichtlich, dass Deutschland die Schulden abbauen könne. Wichtig sei dabei vor allem das Wirtschaftswachstum. Nach seinen Worten ist Deutschland das am geringsten verschuldete G7-Land. Am Ende werde man weniger Schulden im Verhältnis zur Wirtschaftskraft haben als in der Finanzkrise vor zehn Jahren. Auch CSU-Chef Söder setzt vor allem auf Wirtschaftswachstum. Er betonte, dies sei der einzige Weg, die Schulden wieder zurückzahlen zu können. Wörtlich sagte Söder: "Wir dürfen die Wirtschaft nicht narkotisieren, wir müssen sie stimulieren". Dafür müssten die Unternehmens- und die Energiesteuern gesenkt werden. - Die Corona-Gesamtverschuldung des Bundes liegt inzwischen bei etwa 340 Milliarden Euro.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2020 23:00 Uhr