Wirtschaftsvertreter sorgen sich um den Standort Deutschland

Berlin: Vetreter deutscher Unternehmen betrachten die wirtschaftliche Lage als angespannt. In einer Umfrage des Bundesverbandes der Mittelständischen Wirtschaft bezeichneten mehr als 60 Prozent der Firmen die Situation als schwierig, mehr als jedes vierte Unternehmen beschrieb die Lage sogar als sehr schlecht. Fast jedes zweite Unternehmen will in den kommenden 12 Monaten keine Neueinstellungen vornehmen. Laut Mittelstands-Chef Ahlhaus droht nun nach einer Pleitewelle auch ein deutlicher Anstieg der Arbeitslosigkeit. Er forderte daher einen politischen Neustart. Auch die Familienunternehmen verlangen in einem Positionspapier einen - so wörtlich- mutigen politischen Kurswechsel. Sie fürchten, dass immer mehr Firmen abwandern. Kanzler Scholz sieht die Wirtschaft hierzulande trotz der Stagnation für die Zukunft gut gerüstet. Er sagte der Mediengruppe Bayern, es gebe beste Voraussetzungen dafür, dass Deutschland auch in zehn, 20 und in 30 Jahren technologisch in der Spitzenliga spielt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2023 10:00 Uhr