Wirtschaftsvereinigung Stahl sieht Eskalation im Handelskonflikt

Berlin: Die Wirtschaftsvereinigung Stahl reagiert besorgt auf die Ankündigung von US-Präsident Trump, die US-Importzölle für Stahl auf 50 Prozent zu verdoppeln. Das markiere eine neue Eskalationsstufe im transatlantischen Handelskonflikt, sagte die Hauptgeschäftsführerin Rippel. Die Erhöhung sei eine massive Belastung für die Branche. Einerseits würden die direkten Exporte in den US-Markt stärker belastet. Noch problematischer sei aber, dass sich Länder, die traditionell Stahl liefern, vom US-Markt abwenden und ihren Stahl in den EU-Markt umleiten könnten. Das würde den ohnehin großen Importdruck auf Europa weiter verschärfen, so Rippel. Schon heute werde jede dritte Tonne Stahl importiert. Trump hatte neben der Zollerhöhung für Stahl auch die für Aluminium angekündigt. Gelten soll das schon vom kommenden Mittwoch an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2025 13:00 Uhr