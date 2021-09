Wirtschaftsverbände warnen vor Hängepartie bei Regierungsbildung

SPD gewinnt in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin

Berlin: Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus liegt die SPD von Spitzenkandidatin Giffey knapp vorn. Sie kommt laut Hochrechnung auf knapp 22 Prozent. Am frühen Abend hatten noch die Grünen geführt, sie verzeichnen jetzt etwas mehr als 19 Prozent. Auf Platz drei steht die CDU mit rund 18 Prozent. Die Bürger in Berlin haben zudem bei einem Volksentscheid mit einer breiten Mehrheit für die Enteignung von Immobilienkonzernen gestimmt. Der künftige Senat ist nun dazu aufgefordert, ein Gesetz zur Vergesellschaftung von mehr als 200.000 Wohnungen in der Hauptstadt zu erarbeiten.- Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern gibt es dagegen einen klaren Sieger. Mit 39,6 Prozent hat SPD-Spitzenkandidatin Schwesig nach Auszählung aller Stimmen die Wahl gewonnen. Die CDU stürzt auf 13,3 Prozent ab. Zweitstärkste Kraft ist die AfD mit 16,7 Prozent. Auch Linke, Grüne und FDP haben die 5-Prozent-Hürde übersprungen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2021 23:00 Uhr