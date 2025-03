Wirtschaftsverbände fordern Verzicht auf Mütterrente und Mindestlohn-Erhöhung

Berlin: Eine Allianz von Wirtschaftsverbänden fordert von Union und SPD grundlegende Reformen. In einem Schreiben an die Parteispitzen heißt es, die bisherigen Nachrichten aus den Koalitionsverhandlungen ließen befürchten, dass noch mehr Betriebe ins Ausland gingen oder ganz aufhörten und dass Investoren um Deutschland einen Bogen machten. Alles, was Wachstum behindere, müsse unterlassen werden, hieß es. Dazu zählen nach Meinung des Bündnisses das Tariftreuegesetz, eine Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Euro sowie die Mütterrente. Konkret verlangt das Bündnis von der Politik weniger Bürokratie, Steuersenkungen, eine Verringerung von Sozialabgaben und Energiekosten und mehr Flexibilität im Arbeitsrecht.

