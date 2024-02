Wirtschaftsverbände fordern Ende der Blockade beim Wachstumschancengesetz

Berlin: Mehrere Wirtschaftsverbände fordern in einem Brandbrief die Ministerpräsidenten der Bundesländer auf, die Blockade des Wachstumschancengesetzes im Bundesrat sofort aufzugeben. In einem Schreiben von 18 Verbänden heißt es, es stehe nichts weniger auf dem Spiel als die Rettung des deutschen Mittelstands. Dieser bilde 99 Prozent aller Unternehmen und damit das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Das Wachstumschancengesetz sieht verschiedene Steuererleichterungen vor und soll Unternehmen jährlich um rund sieben Milliarden Euro entlasten. Es ist bereits im Bundestag beschlossen. Die Länder hatten das Gesetz aber im Bundesrat gestoppt, weil die geplanten Steuererleichterungen aus ihrer Sicht zu große Löcher in ihre Haushalte und die der Kommunen reißen. Am Mittwoch soll sich der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat damit befassen.

